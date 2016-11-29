Yol Durumu
  1. Tüm sorumluluk bende
  2. Köybaşı kendini aştı!

Trabzon’dan sürpriz ’o hamlesi!

Devre arasında forvet transferi yapacak olan yönetim gözünü Kamerunlu yıldızı

Trabzon’dan sürpriz Eto’o hamlesi!
Ocak ayında takımı güçlendirecek çalışmalar yapmak isteyen Trabzonspor, Antalyasporlu Eto'o'yu da kiralık olarak almayı gündemine aldı... Yönetimin kendi arasında, "Eto'yu alırsak yarım sezonluk katkısı nasıl olur?" diye sorduğu ve Ersun Yanal'ın da fikri alındıktan sonra kararın verileceği öğrenildi.
Etiketler:
  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar