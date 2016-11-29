Trabzon’dan sürpriz Eto’o hamlesi!

Ocak ayında takımı güçlendirecek çalışmalar yapmak isteyen Trabzonspor, Antalyasporlu Eto'o'yu da kiralık olarak almayı gündemine aldı... Yönetimin kendi arasında, "Eto'yu alırsak yarım sezonluk katkısı nasıl olur?" diye sorduğu ve Ersun Yanal'ın da fikri alındıktan sonra kararın verileceği öğrenildi.