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’ya 6 maç ceza istendi

Jose Mourinho’ya 6 maç ceza istendi
Eski hakem Graham Poll, 'nun 6 maç ceza alması gerektiğini savundu... Manchester United Teknik Direktörü, West Ham United maçında Pogba'nın sarı kart görmesinin ardından çılgına dönmüş ve su şişesini tekmeleyerek sahaya girmişti.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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