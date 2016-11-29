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Elazığ’a bambaşka bir kadro

Elazığ’a bambaşka bir kadro
Teknik direktör Jan Riekerink yarın kupada oynanacak Elazığspor maçında çok farklı bir 11'i sahaya sürecek. Hollandalı hocanın, Bursaspor karşılaşmasının 11'inde oynayan isimlerden sadece Martin Linnes ve De Jong'a 11'de şans vereceği gelen bilgiler arasında.
Etiketler:
  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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