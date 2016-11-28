Rhodolfo ve Tosic derbiye yetişiyor

Başakşehir önünde 2 puan kaybeden Beşiktaş'a sevindirici bir haber geldi. Sakatlığı geçen Rhodolfo dünkü antrenmanda takımındaki yerini aldı.



TOSiC'DE SORUN YOK

Rhodolfo'nun takıma dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Siyah-Beyazlı takımın Sırp oyuncusu Tosic'in ise durumunun iyiye gittiği ve derbi maçta forma giyeceği öğrenildi.