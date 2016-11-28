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ve Tosic derbiye yetişiyor

Beşiktaş’ta ve Tosic Fenerbahçe karşısında forma giyebilecek

Rhodolfo ve Tosic derbiye yetişiyor
Başakşehir önünde 2 puan kaybeden Beşiktaş'a sevindirici bir haber geldi. Sakatlığı geçen Rhodolfo dünkü antrenmanda takımındaki yerini aldı.

TOSiC'DE SORUN YOK
Rhodolfo'nun takıma dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Siyah-Beyazlı takımın Sırp oyuncusu Tosic'in ise durumunun iyiye gittiği ve derbi maçta forma giyeceği öğrenildi.
Etiketler:
  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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