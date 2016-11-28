İhaneti asla affetmeyiz

Bakan Akif Çağatay Kılıç, FETÖ ve işbirlikçileri için net konutuş... Kılıç, “Hakan Şükür... Türk futbolunda belli başarılar elde etmiş. Ancak siz devlete ve millete ihanet içinde olmuşsanız o konu bitmiştir” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif ÇağatayKılıç, FETÖ'nün devletin belli yerlerinesızmış ve devleti terörize etmeye çalışanbir yapı olduğunu dile getirdi.
KULÜPLERİ DE UYARDI
Kılıç, "Ne olduğu ortaya çıkmış bu yapıyla,her şey ortadayken hala yanındayer alanlarla bizim işimiz olmaz. ÖrneğinHakan Şükür... Dönem içersindeTürk futbolunda belli başarılar elde etmiş...Ancak devlete ve millete ihanet içerisindeolanlarla birlikte hareket ederseniz,siz o zaman onların yanında yer almışsınızdır,o konu bitmiştir" ifadelerini kullandı.Bakan Akif Çağatay Kılıç, kulüplerinharcamaları için de, "Başkanların sorumludavranması, ayaklarını yorganlarına göreuzatması gerekiyor. Yoksa UEFA'nın MaliFair-Play kuralları çerçevesinde yaptırımlargeliyor" şeklinde konuştu.
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