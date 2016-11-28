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İhaneti asla affetmeyiz

Bakan , ve işbirlikçileri için net konutuş... Kılıç, “... Türk futbolunda belli başarılar elde etmiş. Ancak siz devlete ve millete ihanet içinde olmuşsanız o konu bitmiştir” dedi.

İhaneti asla affetmeyiz
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, FETÖ'nün devletin belli yerlerine sızmış ve devleti terörize etmeye çalışan bir yapı olduğunu dile getirdi.

KULÜPLERİ DE UYARDI
Kılıç, "Ne olduğu ortaya çıkmış bu yapıyla, her şey ortadayken hala yanında yer alanlarla bizim işimiz olmaz. Örneğin ... Dönem içersinde Türk futbolunda belli başarılar elde etmiş... Ancak devlete ve millete ihanet içerisinde olanlarla birlikte hareket ederseniz, siz o zaman onların yanında yer almışsınızdır, o konu bitmiştir" ifadelerini kullandı. Bakan Akif Çağatay Kılıç, kulüplerin harcamaları için de, "Başkanların sorumlu davranması, ayaklarını yorganlarına göre uzatması gerekiyor. Yoksa UEFA'nın Mali Fair-Play kuralları çerçevesinde yaptırımlar geliyor" şeklinde konuştu.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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