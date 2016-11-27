Fener’e sürpriz teklif

Ligin 2. yarısına daha güçlü bir kadro ile girmek için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, 10 numara transferi için yoğun bir çaba sarfederken menajerlerin sürpriz bir teklifiyle karşılaştı.
FİYATI ÇOK UYGUN UEFA ile yapılan mali fair play anlaşması gereği seçenekleri sınırlı olan ve bu yüzden kiralama formülünü devreye sokan Fenerbahçe'yeCorinthians'ın Brezilyalı10 numarası Rodriguinho teklif edildi. 28 yaşında ve 1.77 boyunda olan Brezilyalı futbolcu aynı zamanda orta sahanın ortasında da görev yapabiliyor. Fenerbahçe satın alırsa sadece 1 milyon Euro ödeyecek. Kiralama yönteminde ise çok cüzi ve sembolik bir ücretin ödenmesi söz konusu. Advocaat onay verirse bu futbolcu Kadıköy'e gelebilir.
TRANSFERDE ÖNCELİK HALA BEN ARFA'DA Her seçeneği değerlendiren Fenerbahçe yönetiminin 10 numara için ilk tercihi Hatem Ben Arfa. Fenerbahçe bu transfer olmazsa diğer seçeneklere yönelecek.
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