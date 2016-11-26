Genç olsam 100 milyon Euro ederim

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu hayatta zamanla her şeyi öğrendiğini söyledi. Quaresma, “Eğer genç olsam şu anda 100 milyon Euro ederim. Tanrı’ya şükürler olsun ki çok fazla sakatlık yaşamadım” dedi.
Quaresma'dan çarpıcı açıklamalar... Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı yaşının genç olması durumunda 100milyon Euro edeceğini söyleyerek, "Hayatta zamanla birşeyleri öğreniyorsun. Bazen şaka ile karışık, şu anda genç olsaydım 100 milyonEuro ederdim. Herkesin 60-70milyon Euro bedeli var. Kendimi iyi hissediyorum ve kendime güvenim tam. Bu yaşta bu kadar iyi olacağımı tahmin edemezdim. Tanrı'ya şükürler olsun ki fazla sakatlık yaşamadım. Bu noktaya gelmemde bunun da etkisi oldu. Her şey doğal olarak gelişti" dedi. Porto'nun kendisi için özel bir kulüp olduğunu vurgulayan Ricardo Quaresma,"Porto gibi bir kulübü bu kadarsevebileceğimi hiç düşünmemiştim" ifadesini kullandı.
SÖZLEŞMEMİ YENİLEMEYİ UMUYORUM Beşiktaş'taki geleceği ile ilgili olarak da konuşan Portekizli oyuncu, "Bu sezon Beşiktaş ilesözleşmemin son senesi. Ne olacağınıgöreceğiz. Sözleşmemiyenilemeyi umuyorum ancak neolacağını bilemezsiniz. Futboldabir sonraki adımı tahmin edemezsiniz" diye konuştu. Benfica ile oynadıkları maça da değinen Quaresma, "Benfica'nın oyunu beni şaşırtmadı. Ancak maça bu kadar etkisiz başlamayı beklemiyorduk" ifadesini kullandı.
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