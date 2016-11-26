Aslan Parçaları Abdi İpekçi’de Barcelona'yı devirdi

THY Avrupa Ligi 9. haftasında GalatasarayOdeabank, evinde BarcelonaLassa'yı 78-64 yendi. Galatasaray evindeüst üste 3. kez kazanırken Barcelona iseüst üste 3. kez kaybedip 4 galibiyettekaldı. Cimbom, maça iyi başlarken dışarıdanisabetli sayılar bulup 7-2 öne geçti. İlkçeyrek de Aslan'ın 17-16 üstünlüğüyle geçildi.İkinci çeyreğin başında Micov, 3 dakikada8 sayı buldu. Hücumdaki ritmidevam eden Galatasaray soyunma odasına39-35 üstünlükle girdi.
SİNAN GÜLER ÇOK ETKİLİYDİ
G.Saray 2. yarıya da iyi başladı. Pleisspota altında egemenliğini ilan ederkenkaptan Sinan Güler de hücum organizasyonlarınıyönetti. İkinci şansları almayadevam eden Galatasaray son bölüme61-48 önde girdi. Cimbom, son bölümde66-52 ile 14 sayı öne geçti. Sarı Kırmızılılarakarşı Barcelona, Eriksson ile birhamle yaptı. Oleson'ın 3/3 faulü ile fark6'ya indi. (68-62). Ancak kaptan Sinan ilekrizden çıkan Aslan, kritik bir zafer eldeederek Avrupa Ligi'nde 3. kez kazandı.
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