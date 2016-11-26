Aslan Parçaları Abdi İpekçi’de Barcelona'yı devirdi

THY Avrupa Ligi 9. haftasında Galatasaray Odeabank, evinde Barcelona Lassa'yı 78-64 yendi. Galatasaray evinde üst üste 3. kez kazanırken Barcelona ise üst üste 3. kez kaybedip 4 galibiyette kaldı. Cimbom, maça iyi başlarken dışarıdan isabetli sayılar bulup 7-2 öne geçti. İlk çeyrek de Aslan'ın 17-16 üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyreğin başında Micov, 3 dakikada 8 sayı buldu. Hücumdaki ritmi devam eden Galatasaray soyunma odasına 39-35 üstünlükle girdi.



SİNAN GÜLER ÇOK ETKİLİYDİ

G.Saray 2. yarıya da iyi başladı. Pleiss pota altında egemenliğini ilan ederken kaptan Sinan Güler de hücum organizasyonlarını yönetti. İkinci şansları almaya devam eden Galatasaray son bölüme 61-48 önde girdi. Cimbom, son bölümde 66-52 ile 14 sayı öne geçti. Sarı Kırmızılılara karşı Barcelona, Eriksson ile bir hamle yaptı. Oleson'ın 3/3 faulü ile fark 6'ya indi. (68-62). Ancak kaptan Sinan ile krizden çıkan Aslan, kritik bir zafer elde ederek Avrupa Ligi'nde 3. kez kazandı.



