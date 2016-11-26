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Advocaat adam gibi adam

Genel Sekreteri , “Teknik direktörümüz Dick Advocaat adam gibi adam. Kamuoyu da gördü, oyuncular da. Van Persie çalışınca oynuyor” dedi.

Advocaat adam gibi adam
Fenerbahçe Üniversitesi'nin Silivri'deki tanıtımında konuşan Genel Sekreter Mahmut Uslu, Advocaat'a övgüler yağdırdı. Uslu, "Daha evvel de açık açık söyledik, antrenör başarılı olur mu bilemeyiz ama 'adam gibi adam' dedik. Kamuoyu bunu gördü, oyuncular da gördü. Kimseye ayrıcalık yapmayan, bütün ekibine şekil vermeye çalışmadan herkesi kendi branşında serbest bırakan bir arkadaş" ifadesini kullandı. Van Persie ile Lens hakkında konuşan , "Robin van Persie çalıştı oynuyor. Bu konuda başka bir yorum yapmaya gerek yok' derken, Lens için de "18 milyon Euro vermiş adamlar, bırakır mı? Çok iyi oyuncu" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli takımın basın sözcüsü, Lens'i gelecek sezon ellerinde tutmanın zor olduğunu da vurguladı.



ÖZCAN IŞIKLAR'A FORMA JESTİ
Uslu, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'a adının yazılı olduğu forma hediye etti.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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