Advocaat adam gibi adam

Fenerbahçe Üniversitesi'nin Silivri'deki tanıtımında konuşan Genel SekreterMahmut Uslu, Advocaat'a övgüler yağdırdı. Uslu, "Daha evvel de açık açık söyledik, antrenör başarılı olur mu bilemeyiz ama 'adam gibi adam' dedik. Kamuoyu bunu gördü, oyuncular da gördü. Kimseye ayrıcalık yapmayan, bütün ekibine şekil vermeye çalışmadan herkesi kendi branşında serbest bırakan bir arkadaş" ifadesini kullandı. Van Persie ile Lens hakkında konuşan Mahmut Uslu, "Robin van Persie çalıştı oynuyor. Bukonuda başka bir yorum yapmaya gerekyok' derken, Lens için de "18 milyon Eurovermiş adamlar, bırakır mı? Çok iyi oyuncu" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli takımın basın sözcüsü, Lens'i gelecek sezon ellerinde tutmanın zor olduğunu da vurguladı.
ÖZCAN IŞIKLAR'AFORMA JESTİ Uslu, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'a adının yazılı olduğu forma hediye etti.
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