Oyuncularıma saldırmayın

Koltuğu çok ciddi bir şekilde sallanan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Riekerink basın toplantısı düzenledi. Faturayı adeta basına çıkaran ve takımına sahip çıkan Hollandalı hoca, "Bunlar futbolda olabiliyor. İnancımda en ufak sapma yok. Bursa maçından şüphemiz yok. Sahamızda oynayacağımız ve galip geleceğimiz bir maç. Takım içinde problemler olabilir. Her ailede bu tip şeyler olabilir ama bu sıkıntılarla başa çıktığımızı düşünüyorum. Takımda kesinlikle otorite sorunu bulunmuyor. Oyuncularımın incinmesine izin vermeyeceğim. Bir kez daha söylüyorum. Oyuncularıma saldırmayı bırakın" diye konuştu.



STRESLİ YA DA GERGİN DEĞİLİM

Selçuk konusuna da değinen Riekerink, "Derbide Selçuk da opsiyonlardan biriydi. Hem geride olduğumuz için hem de Eren sakatlandığı için kimin ofans anlamında verim vereceğini de biliyorum. Ofans olarak o kat- kıyı verecek oyuncu göremeyince Cavanda'yı alıp Sabri'yi ileriye aldım. Wesley'i 22 yıldır tanıyorum. Onunla veya ile başka bir oyuncu, taktik konuşmam söz konusu değil" yorumunu yaptı.

