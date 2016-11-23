Yolun açık olsun 12 dev adam

EURO 2017'DE kura çekimi dün Çırağan Sarayı'nda yapıldı. 12 Dev Adam, D Grubu'nda Türkiye, Büyük Britanya, Rusya, Sırbistan, Letonya ve Belçika ile eşleşti. Kura çekimine Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanı sıra Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve çok sayıda spor adamı katıldı. Ay-yıldızlı eski oyuncularımızdan Mirsad Türkcan, Finlandiya'nın yetiştirdiği en önemli oyunculardan NBA patentli Hanno Mottola, Romanyalı George Muresan ve İsrail'in Avrupa basketboluna sunduğu önemli isimlerden Mickey Berkowitz, 2017 Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimini gerçekleştirdi.



4 ÜLKE BiRDEN EV SAHiPLİĞi YAPACAK

EuroBasket 2017; ülkemizin yanı sıra Finlandiya, Romanya ve İsrail'de 31 Ağustos-17 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Millilerimiz maçlarını Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Arena'da oynayacak. Turnuvanın 2. tur ve finalleri ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar ikinci tura yükselecek. İkinci turda çapraz eşleşmeyle maçlar oynanacak.

Bir an önce



​BAŞLAMASI İÇİN GÜN SAYIYORUM

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, göreve geldikten sonra EuroBasket 2017'yi 4 ayrı ülkede yapma kararı aldıklarını hatırlatarak, Türkiye'nin her zaman iyi bir ev sahibi olduğunu belirtti. Demirel, "Türkiye gerçekten dünyanın en heyecan verici kıta basketbol şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Organizasyonun başlaması için heyecan duyuyorum" dedi.



RUSYA'YI PARTNER SEÇTİK

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Yeni formatta biz kendimize Rusya'yı partner seçtik. Tüm Rus basketbolseverleri İstanbul'a bekliyorum" dedi.