Şok! Mustafa Akbaş’ta 3 ayrı kırık oluştu

Trabzonspor Kulüp Doktoru Ufuk Şentürk, Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Mustafa Akbaş'ın durumuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yaptı. Internet sitesinde yer alan açıklamada, "Antalyaspor maçının ilk dakikasında yüzüne aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Mustafa Akbaş'ın yapılan muayene ve tomografi sonucunda sol elmacık kemiğinin üç ayrı yerinde kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır" ifadesini kullandı.