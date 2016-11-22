Zafer Cimbom’un

Pota derbisinde Cimbomgüldü... Abdi İpekçi'de konuk ettiğiBeşiktaş Sompo Japan'ı 84-78yenen Galatasaray Odeabank, 7.haftada 6. galibiyetine ulaştı. Kartalise 2. mağlubiyetini tattı. Basketbolseverlerilk hücumla beraber kırankırana bir derbi izledi. Galatasaray,Sinan'ın asistleri ve dış şutlar, Beşiktaşise Clark&Thompson ikilisiylehücumu taşıdı. Daha yüzdelioynayan konuk ekip ilk çeyreği 20-19, devreyi 39-36 önde kapattı.Savunmayı sertleştiren Galatasaray,Blake Schilb'in etkili oyunuylason 10 dakikaya 60-57 önde girdi.
SCHILB YILDIZLAŞTI
Bitime 4 dakika kala farkı 11 sayıya çıkaran Cimbom, son anlarda hata yapmayınca maçı kazandı. Yüzde yüz isabetle 19 sayı, 4 asist ve 5 ribaund üreten Schilb derbinin yıldızı oldu. Günün diğer maçında DarüşşafakaDoğuş sahasında ağırladığı, TEDKolej'i 71-62 ile geçti.
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