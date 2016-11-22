Zafer Cimbom’un

Pota derbisinde Cimbom güldü... Abdi İpekçi'de konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'ı 84-78 yenen Galatasaray Odeabank, 7. haftada 6. galibiyetine ulaştı. Kartal ise 2. mağlubiyetini tattı. Basketbolseverler ilk hücumla beraber kıran kırana bir derbi izledi. Galatasaray, Sinan'ın asistleri ve dış şutlar, Beşiktaş ise Clark&Thompson ikilisiyle hücumu taşıdı. Daha yüzdeli oynayan konuk ekip ilk çeyreği 20- 19, devreyi 39-36 önde kapattı. Savunmayı sertleştiren Galatasaray, Blake Schilb'in etkili oyunuyla son 10 dakikaya 60-57 önde girdi.



SCHILB YILDIZLAŞTI

Bitime 4 dakika kala farkı 11 sayıya çıkaran Cimbom, son anlarda hata yapmayınca maçı kazandı. Yüzde yüz isabetle 19 sayı, 4 asist ve 5 ribaund üreten Schilb derbinin yıldızı oldu. Günün diğer maçında Darüşşafaka Doğuş sahasında ağırladığı, TED Kolej'i 71-62 ile geçti.







