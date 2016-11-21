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Paşa önünde 2 kez öne geçen Karabük kaçamadı

Kardemir , Kasımpaşa deplasmanında 2 kez öne geçti. Ancak galibiyeti koruyamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı

Paşa önünde 2 kez öne geçen Karabük kaçamadı
Ligde üst sıraları zorlamayı hedefleyen Karabük deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Rakibi önünde 2 kez öne geçen K.Karabük bu üstünlüğünü koruyamadı. Konuk ekibin golleri Skulason ve Barış tarafından gelirken, Kasımpaşa'nın gollerini Castro ve Titi attı.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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