Paşa önünde 2 kez öne geçen Karabük kaçamadı

Ligde üst sıraları zorlamayı hedefleyen Karabük deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Rakibi önünde 2 kez öne geçen K.Karabük bu üstünlüğünü koruyamadı. Konuk ekibin golleri Skulason ve Barış tarafından gelirken, Kasımpaşa'nın gollerini Castro ve Titi attı.