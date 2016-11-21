Yol Durumu
  1. Şimdi çıkısa geçme zamanı
  2. Ş.Urfa yenildi Karaman gitti

Akyazı’da geri sayım

Akyazı’da geri sayım
Trabzonspor yönetimi 18 Aralık tarihinde açılışı yapılması planlanan Akyazı Stadı'na Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkaın Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binalı Yıldırım'ın dev fotoğraflarını astı. 18 Aralık'taki açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması bekleniyor.
Etiketler:
  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar