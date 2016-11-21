Akyazı’da geri sayım

Trabzonspor yönetimi 18 Aralık tarihinde açılışı yapılması planlanan Akyazı Stadı'na Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkaın Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binalı Yıldırım'ın dev fotoğraflarını astı. 18 Aralık'taki açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması bekleniyor.