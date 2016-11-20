Mehmet Ekici görüşme odasına

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, sözleşmesini uzatmak istedikleri Mehmet Ekici'nin menajerliğini de yapan babasını Trabzon'a davet etti. Yönetimin, Trabzon'a gelen Ekici'nin babası ile Antalyaspor maçından sonra görüşme yapacağı öğrenildi.