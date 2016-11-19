Hagi: Kadıköy’ün atmosferi korkunç!

İsmini Galatasaray tarihine altın harflerle yazdıran Gheorghe Hagi, Fenerbahçe derbisi öncesi çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Rumen efsanenin sözleri:



G.SARAY'A KENDİMİ ÖNEREMEM

"Galatasaray'da da birbirinden güzel 5 yıl geçirdim ama Türkiye Ligi'ni, Türkiye Kupası'nı, UEFA'yı ve Süper Kupa'yı kazandığımız 2000 sezonu bambaşkaydı... Teknik adamlık işi için Galatasaray'a kendimi öneremem, 'Evet, Galatasaray' diyemem. Ama bir gün Türkiye'ye dönmek istiyorum. Bugün antrenör olarak hissettiğim şeyle, Galatasaray'a imza attığımda hissetiğim şeyin aynı olduğunu söyledim: Kazanma arzusu. Türk futbolunun potansiyeli ve statlardaki sıradışı atmosfer nedeniyle bir gün orada yeniden çalışmak istiyorum... 1999 yılında, bir TSYD Kupası maçında, Rüştü Reçber'in koruduğu kaleye attığım golü unutamıyorum. Sağ taraftan kullandığım bir frikik atışıydı, üst köşeye göndermiştim. Önemli bir goldü çünkü hem Fenerbahçe'ye, hem de Rüştü Reçber gibi harika bir kaleciye karşı atılmıştı."



ALEX HARİKA BİR OYUNCUYDU

"Kadıköy korkunç bir atmosfer. Bu saldırgan atmosfer beni motive ederdi. Türk stadyumlarındaki atmosferler eşsiz oluyor. Buna benzer bir şeyi sadece Arjantin'de gördüm. Yani, Arjantin'de maçları yerinde izlemedim ama TV'den gördüğüm kadarıyla böyle. Stadyum atmosferleri beni hep motive etmiştir, öyle zamanlarda tribüne gelenler için sahaya her şeyimi koyduğumu hissederdim. Alex'e güzel sözleri için teşekkürler. Ben de onun harika bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çok zeki bir futbolcuydu, sahada olup bitenleri çok iyi okuyabiliyordu. Fizik kapasite anlamında, tıpkı benim gibi, çok etkileyici olmasa da arkasında çok önemli hatıralar bıraktı. Hangimizin daha iyi olduğunu söyleyemem çünkü sahada hiç karşılaşmadık. Açıkçası bu konuda pek de objektif olamam zaten, değil mi?"