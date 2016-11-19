Ataman’a ‘yetişkin’ göndermesi

Galatasaray'da Justin Dentmon'unmaç sonrasında otelden izinsiz ayrılması vebunun sonucunda kadro dışı bırakılması ile ilgilihaberlerin medyada yansımasına BarcelonalıTyrese Rice'tan tepki geldi. Twitterüzerinden görüşlerini paylaşan ve Dentmon'adestek veren Rice, Galatasaray koçu ErginAtaman'a da gönderme yaparak, "Bu olaymedyaya nasıl sızıyor? Yetişkin bir adamaotelden ayrılamayacağını nasıl söylersin?"diye yazdı. Kadro dışı bırakılan Dentmon,karar kendisine açıkladıktan sonra savunmayapmış ve özür dilemişti
DENTMON ÖZÜR DİLEMİŞTİ Justin Dentmon, "Kaunas maçın ardındansadace 1 saatliğine otelden ayrıldım.Buradaki eski ardaşlarımı görmek istemiştim.Eğlenmeye ya da gece kulübünegitmedim. Yine de kulübümden ve taraftarlarımdanözür diliyorum" açıklamasınıyapmıştı.
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