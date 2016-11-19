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Ataman’a ‘yetişkin’ göndermesi

Barcelona’nın guardı Rice, Dentman’ı kadro dışı bırakan için “Yetişkin bir adama otelden ayrılamayacağını nasıl söylersin” ifadesini kullandı.

Ataman’a ‘yetişkin’ göndermesi
Galatasaray'da Justin Dentmon'un maç sonrasında otelden izinsiz ayrılması ve bunun sonucunda kadro dışı bırakılması ile ilgili haberlerin medyada yansımasına Barcelonalı Tyrese Rice'tan tepki geldi. Twitter üzerinden görüşlerini paylaşan ve Dentmon'a destek veren Rice, Galatasaray koçu Ergin Ataman'a da gönderme yaparak, "Bu olay medyaya nasıl sızıyor? Yetişkin bir adama otelden ayrılamayacağını nasıl söylersin?" diye yazdı. Kadro dışı bırakılan Dentmon, karar kendisine açıkladıktan sonra savunma yapmış ve özür dilemişti

DENTMON ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Justin Dentmon, "Kaunas maçın ardından sadace 1 saatliğine otelden ayrıldım. Buradaki eski ardaşlarımı görmek istemiştim. Eğlenmeye ya da gece kulübüne gitmedim. Yine de kulübümden ve taraftarlarımdan özür diliyorum" açıklamasını yapmıştı.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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