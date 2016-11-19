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Arena’da attığım golü unutamam

Arena’daki ilk derbi çok özeldi... G.Saray’ı yeni stadında yenmek güzeldi. Bir asist yapıp, bir de gol attım.

Arena’da attığım golü unutamam
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iki unutulmaz ismi Alex ve Hagi goal.com'a konuştu. Sarı- Lacivertli taraftarların sevgilisi olan tüm sporseverlerin takdirini kazanan , Hagi mi daha büyük Alex mi daha büyük tartışmalarına da son noktayı koydu.

HAGİ HARİKA ŞEYLER YAPTI
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi konuşan Alex "1994 Dünya Kupası'nı takip ederken 16 yaşındaydım. Romanya Milli Takımı ile muhteşem işler yapıyordu. Kariyeri boyunca harika şeyler yaptı. Bana göre benden daha iyiydi. Kulüp kariyeri hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim çünkü daha çok onu Romanya Milli Takımı'ndayken takip ettim. Sahip olduklarımı, futbol sevgime ve gençlik dönemimdeki idollerime borçuyum. Hagi de gençlik dönemimde bende büyük izler bırakan oyunculardan biriydi" yorumunu yaptı.

ORTA SAHA DAN VURDUM
Brezilyalı yıldız, 20 maçta 9 kez Galatasaray filelerini havalandırdı. Bunların arasındaki en güzel ve en unutulmaz golleri de açıkladı. Galatasaray'a karşı attığı en güzel golün 2011-12 sezonunun 32. haftasında Şükrü Saracoğlu'nda 2-2'lik beraberlikle sona eren maçtaki gol olduğunu söyledi. Alex "Savunmadan seken topu önümde buldum ve ceza sahasından yaptığım vuruşla golü attım. En önemli golüm değildi ama bence en güzeliydi." dedi.

BİR ASİST BİR GOL...
Peki bu maçlar arasında en unutulmaz gol hangisiydi? Alex bu golün ise Arena'daki ilk derbi olduğunu söylüyor: "Galatasaray'ın yeni stadında oynanan ilk derbi maçta (18 Mart 2011), kazanmanın mutluluğu benim için ayrıdır. Yenik durumdaydık ancak ikinci yarıda önce beraberlik golümüzün asistini yaptım. Daha sonra maçın son dakikalarında attığım kafa golüyle maçı kazandık. O gol, derbi maçlarda attığım en önemli goldü çünkü ligde rakibimizin gerisindeydik ve o maç şampiyonluk için hayati derecede önem taşıyordu."

YILDIRIM'LA SORUN YOK
Alex, Aziz Yıldırım'la hiçbir problemi olmadığını da açıkladı. Efsane oyuncu, "Yarım kalmış bir hikâye söz konusu, neler olduğunu bilmiyorum. Ancak onunla hiç sorunum yoktu. Türkiye'ye son gelişimde onunla buluşmak istememe rağmen beni görmek bile istemedi. Sebebini bilmiyorum ama gerçekten merak ediyorum. Benim sorunum Teknik Direktör Aykut Kocaman'laydı" dedi.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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