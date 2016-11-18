Timsah, Batalla ile nikah yenileyecek

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, 10 numaralı formayı giyen Arjantinli star Batalla'nın 2018'de sona erecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istediklerini söyledi. Ay en kısa zamanda Batalla ile masaya oturacaklarını da sözlerine ekledi.