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Timsah, ile nikah yenileyecek

Timsah, Batalla ile nikah yenileyecek
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, 10 numaralı formayı giyen Arjantinli star Batalla'nın 2018'de sona erecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istediklerini söyledi. Ay en kısa zamanda Batalla ile masaya oturacaklarını da sözlerine ekledi.
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