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Şen: Bir gün G.Saray yener

Efsane başkan katıldığı bir programda önemli açıklamalar yaptı

Şen: Bir gün G.Saray yener
F.Bahçe eski başkanlarından Ali Şen, katıldığı bir programda G.Saray derbisine yönelik sürpriz açıklamalar yaptı. Şen, gönlünün F.Bahçe'nin galibiyetinden yana olduğunu söyleyip, "Fakat bir gün G.Saray, Kadıköy'de yenecek. Pazar günü ise favori F.Bahçe" dedi
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