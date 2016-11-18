Şen: Bir gün G.Saray yener

F.Bahçe eski başkanlarından Ali Şen, katıldığı bir programda G.Saray derbisine yönelik sürpriz açıklamalar yaptı. Şen, gönlünün F.Bahçe'nin galibiyetinden yana olduğunu söyleyip, "Fakat bir gün G.Saray, Kadıköy'de yenecek. Pazar günü ise favori F.Bahçe" dedi