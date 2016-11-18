Riekerink 11’e karar veremiyor

Derbi hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Jan Riekerink büyük bir kararsızlık yaşıyor. Hollandalı hoca dünkü idmanda savunmanın ortasında farklı varyasyonlar denerken, özellikle tandemdeki ikili konusunda belirsizlik devam etti. Riekerink ayrıca defansın sağı konusunda da kararsız. Sabri ve Cavanda arasındaki tercihi henüz verebilmiş değil. Tecrübeli hocanın orta alandaki ikiliye de bugünkü idmanda karar vermesi bekleniyor. Kanatlarda oynayacak isimler de henüz netleşmiş değil.