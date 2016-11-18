Yol Durumu
  1. Kadıköy'de Yenikapı Ruhu
  2. Yönetim zaferden emin

Riekerink 11’e karar veremiyor

Hollandalı hoca dünkü idmanda da farklı 11’ler denedi. Büyük bir kararsızlık yaşadığını gösterdi.

Riekerink 11’e karar veremiyor
Derbi hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Jan Riekerink büyük bir kararsızlık yaşıyor. Hollandalı hoca dünkü idmanda savunmanın ortasında farklı varyasyonlar denerken, özellikle tandemdeki ikili konusunda belirsizlik devam etti. Riekerink ayrıca defansın sağı konusunda da kararsız. Sabri ve Cavanda arasındaki tercihi henüz verebilmiş değil. Tecrübeli hocanın orta alandaki ikiliye de bugünkü idmanda karar vermesi bekleniyor. Kanatlarda oynayacak isimler de henüz netleşmiş değil.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar