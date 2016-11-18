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Necip&Tosic Adanaspor önünde yok

Güneş 2 oyuncuyu bu hafta riske atmayacak

Necip&Tosic Adanaspor önünde yok
Kartal'da Necip Uysal'ın, Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında kendisini zorlaması Şenol Güneş'in geri adım atmasına neden oldu. Necip UysalAdanaspor karşısında zorlamama, ayrıca tam olarak iyileşen ve takıma katılan Dusko Tosic'i de Benfica maçını düşünerek riske atmama kararı aldı.
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