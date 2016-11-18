Necip&Tosic Adanaspor önünde yok

Kartal'da Necip Uysal'ın, Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında kendisini zorlaması Şenol Güneş'in geri adım atmasına neden oldu. Necip Uysal'ı Adanaspor karşısında zorlamama, ayrıca tam olarak iyileşen ve takıma katılan Dusko Tosic'i de Benfica maçını düşünerek riske atmama kararı aldı.