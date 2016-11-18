Mehmet Ekici panigi!

Trabzonspor MehmetEkici ile yeni sözleşme yapmayahazırlanırken bu oyuncuylaGalatasaray'ın da ilgilenmesibir anda keyiflerin kaçmasınaneden oldu. Trabzonspor BaşkanıMuharrem Usta bu konuyuGalatasaray Başkanı DursunÖzbek ile görüşerek MehmetEkici'nin gündemlerinde olupolmadığını sordu. Usta'nın Özbek'e,"Oyuncumuzla yenidenanlaşacağız. Bu görüşme iddialarışık olmuyor" dedi. Özbek'inUsta'ya, "Biz bu konuda bir görüşmeyapmadık, rahat olun" dediğibelirlendi.
GÖRÜŞME ODASINA Dursun Özbek'in bu sözlerine rağmen Trabzonspor Yönetimi'nin tedirgin olduğu ve MehmetEkici ile en kısa sürede anlaşma zemininin aranacağı iddia edildi. Usta'nın Mehmet Ekici için yapılacak hiçbir teklifi de kabul etmeyeceği belirlendi.
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