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panigi!

Trabzonspor Yönetimi M.Ekici ile sözleşme yenilemeye hazırlankıren bu futbolcuyla G.Saray’ın ilgilenmesi tedirginlik yarattı. Yönetim M.Ekici içni kısa sürede adım atacak

Mehmet Ekici panigi!
Trabzonspor Mehmet Ekici ile yeni sözleşme yapmaya hazırlanırken bu oyuncuyla Galatasaray'ın da ilgilenmesi bir anda keyiflerin kaçmasına neden oldu. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta bu konuyu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşerek Mehmet Ekici'nin gündemlerinde olup olmadığını sordu. Usta'nın Özbek'e, "Oyuncumuzla yeniden anlaşacağız. Bu görüşme iddiaları şık olmuyor" dedi. Özbek'in Usta'ya, "Biz bu konuda bir görüşme yapmadık, rahat olun" dediği belirlendi.

GÖRÜŞME ODASINA
Dursun Özbek'in bu sözlerine rağmen Trabzonspor Yönetimi'nin tedirgin olduğu ve Mehmet Ekici ile en kısa sürede anlaşma zemininin aranacağı iddia edildi. Usta'nın için yapılacak hiçbir teklifi de kabul etmeyeceği belirlendi.
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