Kadıköy'de Yenikapı Ruhu

Süper Lig'de pazar günü oynanacak dev derbi öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten önemli mesajlar geldi... Kadıköy'deki dev maçta Yenikapı Ruhu'na ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Derbi için taraftarlarımızla Kadıköy'de olacağız. Türk sporuna dostluk getirecek bu birlikteliğin devam etmesini diliyorum. Spor, barışla birlikte çok güzel. Kulüplere düşen bugün ihtiyaç duyulan ortamı sağlamak. Büyük kulüpler bu sorumluluğu taşıyor. İki camia, taraftarlarıyla bu resmi vermek zorunda, bunu Türk milletinden esirgemeyeceklerdir. Dostça bir mücadele olacaktır. Buna katkı vermek için ben de orada olacağım. Tüm Fenerbahçe ve Galatasaraylılar dostluk adına bu derbiye katkı vereceklerdir" diye konuştu.



SÜRPRİZ KELİMESİ YANLIŞ ANLAŞILDI

Dursun Özbek, daha önce sarf ettiği 'sürpriz' kelimesinin yanlış anlaşıldığının altını çizdi ve sözlerini "Kadıköy'de uzun zamandır kazanamıyoruz. Bu derbiyi kazanacağımızı ifade etmiştim. Kadıköy'e kazanmak için gidiyoruz. Başka alternatifimiz yok" dedi. Teknik direktör Riekerink de derbi için, Bu maçın Türk halkı için ne kadar önemli bir derbi olduğunu biliyorum. Buradaki insanlarda bile derbinin gerginliğini ve atmosferini hissediyoruz. Umuyorum ki taraftarlarımıza armağan edeceğimiz güzel bir maç olacak" yorumunu yaptı.



ARA TRANSFERDE TAKVİYE YAPACAĞIZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ara transfer dönemiyle ilgili taraftarların yüzünü güldürecek açıklamalarda bulundu... Teknik direktör Riekerink'ten takımın eksikleriyle ilgili bir rapor aldıklarını söyleyen Başkan Özbek, "Yönetici arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapmaya başladı. Ara transferde takıma gerekli takviyeler olacak. Eksik bölgelerimizi dolduracağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

