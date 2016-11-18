İpleri kopar gel!

Beşiktaş' ta GökhanTöre belirsizliği sürerkenilginç gelişmeler yaşanıyor.İngiliz gazetelerinden TheSun, West Ham'da beklenenpatlamayı yapamayan GökhanTöre'nin Zaza, Sakho ve Arbeolaile devre arasında takımdan ayrılacağınıyazdı. Haberde Bilic'insezon başında Gökhan Töre'yiısrarla istediğini vurgulayarak,"Ancak Gökhan'ın kötü performansıüzerine Bilic bu oyuncuyusildi. Ligin 2. yarısında takımdadüşünmüyor" dendi. Bu aradadevre arasında transfer önceliğinikanatlarda kullanmak isteyen Beşiktaş,Gökhan Töre'yi kadroyakatmak için harekete geçti. Gökhan'ında Beşiktaş'a geri dönmekistemesi üzerine yönetim bu transferiçin yol haritasını belirledi.
YÖNETİM GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR Beşiktaş Yönetimi bu gelişmenin ardından sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bu transfere yeşil ışık yakmayı planlıyor. 2.5 milyon kiralama, 10 milyon satın alma opsiyonu ile WestHam'a kiralanan Gökhan Töre'ye, "Sözleşmeni feshedersen seni alırız. Biz West Ham'a para ödemeyiz" teklifini yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.