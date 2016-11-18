Yol Durumu
  1. Sahanın her yerinde pres yapın
  2. Birlik ve beraberlik olsun!

İpleri kopar gel!

The Sun gazetesi Bilic’in Gökhan’ı gözden çıkardığını yazdı. Beşiktaş da dönmek isteyen yıldız oyuncuya, “West Ham ile ipleri kopar gel. Sözleşmen feshedilirse seni alırız” dedi.

İpleri kopar gel!
Beşiktaş' ta Gökhan Töre belirsizliği sürerken ilginç gelişmeler yaşanıyor. İngiliz gazetelerinden The Sun, West Ham'da beklenen patlamayı yapamayan Gökhan Töre'nin Zaza, Sakho ve Arbeola ile devre arasında takımdan ayrılacağını yazdı. Haberde Bilic'in sezon başında Gökhan Töre'yi ısrarla istediğini vurgulayarak, "Ancak Gökhan'ın kötü performansı üzerine Bilic bu oyuncuyu sildi. Ligin 2. yarısında takımda düşünmüyor" dendi. Bu arada devre arasında transfer önceliğini kanatlarda kullanmak isteyen Beşiktaş, Gökhan Töre'yi kadroya katmak için harekete geçti. Gökhan'ın da Beşiktaş'a geri dönmek istemesi üzerine yönetim bu transfer için yol haritasını belirledi.

YÖNETİM GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR
Beşiktaş Yönetimi bu gelişmenin ardından sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bu transfere yeşil ışık yakmayı planlıyor. 2.5 milyon kiralama, 10 milyon satın alma opsiyonu ile West Ham'a kiralanan 'ye, "Sözleşmeni feshedersen seni alırız. Biz West Ham'a para ödemeyiz" teklifini yaptı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar