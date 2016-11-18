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Akyazı’da hazırlık maçı

Akyazı’da hazırlık maçı
Adana maçıyla Akyazı Stadı'na geçmeye hazırlanan Trabzonspor'un açılış maçından önce yeni stadında antrenman yaparak futbolcuların sahaya alışmasını sağlayacağı belirtildi. Hazırlık maçının yabancı bir ekiple yapılması da gündeme geldi.
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