Trabzon’dan Niasse bombası

Sezona büyük umutlarla başlamasına rağmen şu ana kadar beklentilerin altında kalan Trabzonspor ara transfer için çalışmalarını sürdürüyor... Suk ve Castillo'da hayal kırıklığı yaşayan Bordo-Mavililer devre arasında yapacağı hamleyle gol yollarındaki sıkıntıya son vermek istiyor. Alınan bilgilere göre yönetimin listesinin ilk sırasında Everton'dan Oumar Niasse var. Sezon başında Galatasaray'ın da uzun süre gündeminde yer alan Senegalli yıldızın transferi yüksek maliyet engeline takılmıştı. Fakat sezonun başlamasıyla beraber forma şansı bulamayan ve sadece B takımıyla sahaya çıkabilen Niasse'nin fiyatında büyük düşüş oldu. Trabzonspor yönetimi, 26 yaşındaki forvet için Everton'a kiralama teklifi yapacak.



AKHİSAR FORMASIYLA YILDIZLAŞMIŞTI

İngiliz kulübünün de Niasse'yi kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı fakat yüksek bir satın alma opsiyonu belirlemeyi düşündüğü öğrenildi. Everton, Senegalli forveti geçen sezon devre arasında Lokomotiv Moskova'dan alırken kasasından tam 18 milyon Euro çıkarmıştı. Süper Lig'de Akhisar formasıyla adını duyuran Niasse'nin kanatlarda da oynayabiliyor olması Ersun Yanal'ın tercih sebebi... Yıldız futbolcu yüksek sürati ile tanınıyor.