Gerçek Trabzon’a çok az zaman kaldı!

Trabzonspor'ungenç futbolcusu YusufErdoğan, gerçek Trabzonspor'aaz kaldığınıdüşündüğünü, bunun görüntülerinide yavaş yavaşvermeye başladıklarını söyledi.Yusuf Erdoğan, bordo-mavili kulübün internetsitesinde yaptığı açıklamada,"Bu kulüp geçmişte olduğugibi çok güzel günlergörecektir. Tarih yazmayadevam edecektir. Taraftarlarımızdantek ricam takımlarınaküsmesinler. Yenidoğan çocuklarına Trabzonsporsevgisini aşılasınlar"ifadesini kullandı.Yusuf Erdoğan, AkyazıStadı'nda büyük başarılaraimza atacaklarını da söyledi.
10 YILDAHAOYNARIM
Yaklaşık 7-8 yıldır profesyonel olarak futbol oynadığını hatırlatan Yusuf Erdoğan, "Allah izin verirse 10 yıl daha oynamak istiyorum. Bu zamana kadar Konyaspor maçındaki gibi bir heyecanı yaşamadım. Attığı gol sonrası yaşadığım coşkuyu unutmayacağım" dedi.
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