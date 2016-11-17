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Gerçek Trabzon’a çok az zaman kaldı!

, “İstenilen düzeyde değiliz ama gerçek Trabzon’a az kaldı. Akyazı Stadı’nda çok büyük zaferlere imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Gerçek Trabzon’a çok az zaman kaldı!
Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Erdoğan, gerçek Trabzonspor'a az kaldığını düşündüğünü, bunun görüntülerini de yavaş yavaş vermeye başladıklarını söyledi. Yusuf Erdoğan, bordo- mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Bu kulüp geçmişte olduğu gibi çok güzel günler görecektir. Tarih yazmaya devam edecektir. Taraftarlarımızdan tek ricam takımlarına küsmesinler. Yeni doğan çocuklarına Trabzonspor sevgisini aşılasınlar" ifadesini kullandı. Yusuf Erdoğan, Akyazı Stadı'nda büyük başarılara imza atacaklarını da söyledi.

10 YIL DAHA OYNARIM
Yaklaşık 7-8 yıldır profesyonel olarak futbol oynadığını hatırlatan , "Allah izin verirse 10 yıl daha oynamak istiyorum. Bu zamana kadar Konyaspor maçındaki gibi bir heyecanı yaşamadım. Attığı gol sonrası yaşadığım coşkuyu unutmayacağım" dedi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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