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Derdiyok hasreti bitirecek

Derdiyok hasreti bitirecek
Sezona müthiş bir başlangıç yapan ve ilk 5 haftada 5 gol atmayı başaran Eren Derdiyok ardından büyük bir düşüşe geçti. Son 5 maçta da rakip ağları havalandıramayan yıldız futbolcu, milli takım formasıyla Faroe Adaları'na gol atmayı başarmıştı. Fenerbahçe derbisinde çok moralli bir şekilde hazırlanan Eren'in yakın çevresine, "Derbide mutlaka golüm var" dediği öğrenildi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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