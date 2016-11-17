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Batalla hakediyor!

Bursasspor’un teknik patronu Hamzaoğlu, oyuncusu Batalla için “Doğru bir modele değer veriyor. Sevgiyi hakediyor”

Batalla hakediyor!
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Arjantinli yıldızları Pablo Martin Batalla'yı övdü. Hamzaoğlu, ligde 9 maçta 5 gol, 2 asistle oynayan 32 yaşındaki maestro için, "Her şeyden önce bu sevgiyi hak ediyor. Bursaspor doğru bir modele değer veriyor ve onu sahipleniyor. Bursaspor için önemli bir değer, geleceği için de önemli bir örnek. Bizde de Türkiye'deki değerini bulduğunu düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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