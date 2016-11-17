Batalla hakediyor!

Bursaspor Teknik DirektörüHamza Hamzaoğlu, Arjantinliyıldızları Pablo Martin Batalla'yıövdü. Hamzaoğlu, ligde 9 maçta 5gol, 2 asistle oynayan 32 yaşındakimaestro için, "Her şeyden öncebu sevgiyi hak ediyor. Bursaspordoğru bir modele değer veriyorve onu sahipleniyor. Bursasporiçin önemli bir değer, geleceğiiçin de önemli bir örnek. Bizdede Türkiye'deki değerini bulduğunudüşünüyorum" değerlendirmesiniyaptı.
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