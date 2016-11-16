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doğuştan golcü

Eren Derdiyok doğuştan golcü
İsviçre futbolunun önemli ismi, Galatasaray'ın eski yıldızı Kubilay Türkyılmaz, Eren Derdiyok'u övdü. Faroe Adaları ağlarını sarsan Eren'in doğuştan golcü olduğunu söyleyen Türkyılmaz, "Sistem içinde tam bir derinlik yaratıyor" ifadesini kullandı
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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