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Çinliler ’yu götürmek istiyor

2 Çin Ligi takımı ’ya teklif yaptı. Brezilyalı golcü kabul ederse Fenerbahçe’ye de teklif gelmesi bekleniyor.

Çinliler Fernandao’yu götürmek istiyor
Fenerbahçe'de sakatlığı geçen ve forma için şans bekleyen Jose 'ya sürpriz bir teklif geldi. 2. Çin kulübünün Brezilyalı golcüyü transfer etmek istediği ve kendisine cazip bir teklif sunduğu belirtildi. Bu kulüplerin Jiangsu Suning ve Shangai SIPS olduğu ifade edilirken, Brezilyalı futbolcunun kabul etmesi durumunda Fenerbahçe'ye de teklif sunulacağı belirtiliyor.

EN AZ 3 MİLYON GELİR!
Fener'nin 3 milyon Euro'dan aşağısını kabul etmeyeceği ifade ediliyor.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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