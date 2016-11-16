Çinliler Fernandao’yu götürmek istiyor

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen ve forma için şans bekleyen Jose Fernandao'ya sürpriz bir teklif geldi. 2. Çin kulübünün Brezilyalı golcüyü transfer etmek istediği ve kendisine cazip bir teklif sunduğu belirtildi. Bu kulüplerin Jiangsu Suning ve Shangai SIPS olduğu ifade edilirken, Brezilyalı futbolcunun kabul etmesi durumunda Fenerbahçe'ye de teklif sunulacağı belirtiliyor.
EN AZ 3 MİLYON GELİR!
Fener'nin 3 milyon Euro'dan aşağısını kabul etmeyeceği ifade ediliyor.
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