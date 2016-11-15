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Mandıralı’dan forvetlere destek geldi

Mandıralı’dan forvetlere destek geldi
Trabzon, ligin ilk 10 haftasında 7 golde kalırken, eleştirilen forvetlere 'dan destek geldi. Mandıralı; Suk, Muhammet ve N'Doye'nin sadece 1 gol atabilmesini sistem eksikliğine bağlayarak, "Kaç orta geliyor buna bakmak lazım. Forvetler gol bölgeleri dışında koşular yaptığı için bitirici yerde ayakta kalamıyorlar" dedi.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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