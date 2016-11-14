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Niasse yönetime haber yolladı!

Everton’da forma şansı bulamayan Senegalli yıldızın Galatasaray’a “Beni alın” dediği iddia edildi

Niasse yönetime haber yolladı!
Birçok kez Galatasaray'ın gündemine gelmesine rağmen transferi gerçekleşmeyen Oumar Niasse ile ilgili yeni bir iddia gündemde... Everton'da forma şansı bulamayan Senegalli forvetin Sarı- Kırmızılılar'a haber göndererek "Beni alın" dediği öne sürüldü. Niasse'nin ismi sezon başında da Galatasaray ile anılmış fakat Riekerink'in tutumu nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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