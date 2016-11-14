Niasse yönetime haber yolladı!

Birçok kez Galatasaray'ın gündemine gelmesine rağmen transferi gerçekleşmeyen Oumar Niasse ile ilgili yeni bir iddia gündemde... Everton'da forma şansı bulamayan Senegalli forvetin Sarı- Kırmızılılar'a haber göndererek "Beni alın" dediği öne sürüldü. Niasse'nin ismi sezon başında da Galatasaray ile anılmış fakat Riekerink'in tutumu nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.