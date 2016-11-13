2018 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Kosova'yı 2-0 yenerek ilk galibiyetini alan Ay-Yıldızlı ekibimizde Arda ve Burak çarpıcı açıklamalar yaptı. Arda, "Ben ülkemin formasını giymekten gurur duyacağımı hep söyledim. Bize 'Gel derler geliriz, git derler gideriz'. Bütün senaryolar kendimiz kazandığımızda güzelleşir. Biz önce maçlarımızı kazanıp ondan sonra plan yapacağız. Rakiplerimize yaklaşıyoruz. Bugün önemli olan kazanmaktı. Olağanüstü olaylardan sonra moral-motivasyon açısından önemliydi. İyi oynamadık ama kazanmak önemliydi" açıklamasını yaptı.



BURAK: BAZI ŞEYLERİ TOPARLADIK

Burak Yılmaz ise "Biz burada aile gibiyiz. Formama kavuştuğum için mutluyum. Uzun süre burda değildik ama her şey bıraktığımız gibi. Gruptan çıkacağız ve ülkeyi yine sevince boğacağız" ifadesini kullandı. Gruptaki durumumuzu yorumlayan Burak, "Artık maçlara tek tek bakmak lazım. Biz iyi oynadığımız sürece istediğimiz sonucu alabiliyoruz. Bazı şeyleri toparladığımızı düşünüyorum" dedi.



VOLKAN ŞEN GOL SEVİNCİNDE SAKATLANDI!

Dün gecenin yıldızlarından Volkan Şen, dün ilginç bir an yaşadı. Burak Yılmaz'ın attığı golden sonra arkadaşının üzerine sıçrayan Volkan Şen, takım arkadaşı Hasan Ali Kaldırım ile kafa kafaya çarpıştı. Neyse ki korkulan olmadı.