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ucuz kurtuldu

Bursaspor’un tecrübeli oyuncusu antrenman maçında sakatlandı

Serdar Kurtuluş ucuz kurtuldu
Bursaspor' un tecrübeli oyuncusu U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Ayağı kırıldığı sanılan Serdar ambulansla hastaneye kaldırılırken arkadaşları büyük bir üzüntü yaşadı. Acıbadem Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Serdar'da kırık olmaması sevindirici. Çıkan dizi yerine oturtulacak ve tedavisine hemen başlanacak. Bağlarda kopma olup olmadığı ise daha sonra belli olacak.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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