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Şehitler ölmez vatan bölünmez

Antalya’da tribünler full çekti! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki bir fotoğrafın koreografisi yapıldı . Şehitlerin isimleri reklam panolarında tek tek yer aldı.

Şehitler ölmez vatan bölünmez
Antalya Stadı'nda oynanan ilk resmi maçta, satışa çıkarılan 33 bin bilet günler öncesinden tükenirken, tribünler tamamen doldu. Maç öncesi Türk taraftarların yer aldığı tüm koltuklara Türk bayrakları konuldu. Tribünlerde gerçekleştirilen koreografide, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gece gerçekleştirilen bir etkinliğin fotoğrafı yer alırken, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazısı bulundu.

İSİMLER YAZILDI
Reklam panolarında ise 15 Temmuz'da şehit düşenlerin isimleri tek tek geçti.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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