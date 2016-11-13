Hırvatistan evinde 3 puanı kaptı

Türkiye ile aynı grupta yer alan Hırvatistan, sahasında İzlanda'yı 2-0 devirmeyi başardı. Hırvatlar'a İzlanda karşısında 3 puana taşıyan golleri 15 ve 90. dakikalarda Brozovic kaydetti. 4 maçta 3 galibiyeti bulunan Hırvatlar, 10 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. İlk mağlubiyetini alan İzlanda ise ilk yenilgisini aldı. Hırvatistan ile 5 Eylül'de deplasmanda karşılaşmış ve 1-1 berabere kalmıştık. İzlanda'ya ise 9 Ekim'de deplasmanda 2-0 mağlup olmuştuk.
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