Fenerbahçe ezip geçti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank arasındaki derbiye, ev sahibi sarı-lacivertli takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi.

Ülker Sports Arena'da yapılan maçta Fenerbahçeli taraftarlar tribünleri doldurdu.

Maç öncesi takımlarına büyük destek veren sarı-lacivertli taraftarlar, başantrenör Ergin Ataman başta olmak üzere, Galatasaray aleyhine tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertli kulüp, tribünlerdeki bütün koltuklara Fenerbahçe bayrakları bıraktı. Taraftarlar bu bayrakları sallayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Karşılaşmayı, Galatasaraylı taraftarlar ise tribünden izleyemedi. İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği, salon sporlarında iki takımın maçlarına deplasman ekibinin taraftarı alınmıyor.

DURSUN ÖZBEK, ÜLKER SPORTS ARENA'DA

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, deplasmanda oynanan derbide takımını desteklemek için salona geldi.

Özbek karşılaşmayı, Ülker Sports Arena'da locadan takip etti.

AZİZ YILDIRIM, TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, derbi maçta takımını yalnız bırakmadı.

Önce, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Metro Enerji Salonu'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izleyen Yıldırım, daha sonra bu salonun yanındaki Ülker Sports Arena'ya geçti.

Yıldırım maçı, kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, asbaşkanlar Salih Ozan Balaban ve Önder Fırat'la Fenerbahçe kenar yönetiminin hemen arkasındaki tribünden izledi.

FENERBAHÇE'DE BOGDANOVİC YOK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Sırp oyuncu Bogdan Bogdanovic, derbide forma giyemedi.

Sarı-lacivertlilerin başantrenörü Zeljko Obradovic, Bogdanovic'in yanı sıra yabancı kontenjanından dolayı Makedon oyuncu Pero Antic'i de kadroya dahil etmedi.

Galatasaray Odeabank'ta ise Tibor Pleiss ve Blake Schilb yabancı kontenjanına takıldı. Sarı-kırmızılıların başantrenörü Ataman'ın kadroya almadığı bu iki isim maçı tribünden izledi.

Öte yandan, iki takımın oyuncuları, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğinin "Nefesinin kıymetini bil Türkiyem. KOAH'a dur diyelim" yazılı pankartıyla parkeye çıktı.