Dönüşümüz muhteşem oldu

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde Kosova'yı evinde 2-0 yendi. 19. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında arka direkte Mehmet Topal kafayı vurdu, top önce kaleci Ujkani'ye çarpıp ardından direkten döndü. 25'te Mehmet Topal'ın pasında Volkan Şen ceza alanı sağında topu kontrol etti, içeriye çekip vurdu, kaleci Ujkani topu kornere çeldi. 31'de Çalhanoğlu'nun kullandığı frikikte Ujkani köşeye giden topu kornere çeldi.



KOSOVA DİREĞE TAKILDI

39'da Hasan Ali'nin ortasında Volkan Şen kafayı vurdu, kaleci Ujkani çizgide kurtardı topu, dönen pozisyona hareketlenen Volkan yerde kaldı. Penaltı bekledik ama hakem devam dedi. 45'te Volkan Şen'in ortasına Burak iyi yükseldi. Kafa vuruşu direği yaladı. İlk yarının son dakikasında ise Muriqi'nin şutu direkten geri geldi.



4 DAKİKADA İKİ GOL BULDUK

51'de Yunus Mallı ceza sahasına kadar çalımlarla girdi. Pasında Burak Yılmaz topu filelere gönderdi. 55'de Arda'nın pasında Burak'ın şutu üst direkten geri geldi. Dönen topu Volkan Şen tamamladı: 2-0. 61'de kornerden gelen topa Rahmani'nin kale dibinden yaptığı kafa vuruşu kaleci Volkan Babacan'da kaldı.



