Yılmaz Vural: Gomez dönecek

Teknik direktör Yılmaz Vural, MarioGomez'in devre arası ya da yeni sezonda Beşiktaş'adöneceğini söyledi. Vural, "Hemyönetim, hem teknik heyet hem de taraftarlarGomez'e soğuk değil. Alman oyuncu da'sıcak' yaklaşırsa, bu transferin gerçeklemesihiç de zor olmaz" dedi.
HERKES BU TRANSFERİ İSTİYOR
Tecrübeli hoca, "Gomez, Almanya'da aradığını bulamadı. Beşiktaş da onun boşluğunu doduramadı. Herkes bu transferi istiyor" diye konuştu.
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