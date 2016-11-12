Yılmaz Vural: Gomez dönecek

Teknik direktör Yılmaz Vural, Mario Gomez'in devre arası ya da yeni sezonda Beşiktaş'a döneceğini söyledi. Vural, "Hem yönetim, hem teknik heyet hem de taraftarlar Gomez'e soğuk değil. Alman oyuncu da 'sıcak' yaklaşırsa, bu transferin gerçeklemesi hiç de zor olmaz" dedi.



HERKES BU TRANSFERİ İSTİYOR

Tecrübeli hoca, "Gomez, Almanya'da aradığını bulamadı. Beşiktaş da onun boşluğunu doduramadı. Herkes bu transferi istiyor" diye konuştu.