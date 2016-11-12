Üzülmez: Akhisar ile görüşmedim

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile yollarını ayıran teknik direktör İbrahim Üzülmez, Akhisar Belediyespor ile görüştüğü haberlerinin doğru olmadığını söyledi. İbrahim Üzülmez, "Akhisar'ın başında şu an Tolunay hoca var. Bir takımın başında hoca varken benim görüşme yapmam söz konusu olamaz. Bunu kendime yakıştıramam. Kendime yapılmasını istemediğim hiçbir şeyi de başkasına yapmam." ifadelerini kullandı.