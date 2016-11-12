Yol Durumu
  1. Vodafone Maratonu 15 Temmuz aşkına
  2. Muratcan Güler’e bel fıtığı teşhisi

Üzülmez: Akhisar ile görüşmedim

“Bir takımın başında hoca varken görüşmem” dedi

Üzülmez: Akhisar ile görüşmedim
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile yollarını ayıran teknik direktör İbrahim Üzülmez, Akhisar Belediyespor ile görüştüğü haberlerinin doğru olmadığını söyledi. İbrahim Üzülmez, "Akhisar'ın başında şu an Tolunay hoca var. Bir takımın başında hoca varken benim görüşme yapmam söz konusu olamaz. Bunu kendime yakıştıramam. Kendime yapılmasını istemediğim hiçbir şeyi de başkasına yapmam." ifadelerini kullandı.
Etiketler:
  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar