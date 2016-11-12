Necip ve Tosic’ten müjde geldi

Süper Lig'e verilen milli maç arası Beşiktaş'a yaradı... Siyah-Beyazlılar'da sakatlığı bulunan Necip Uysal ve Dusko Tosic'in sakatlığının büyük oranda geçtiği ve Adanaspor maçında forma giyeceği öğrenildi... Ameliyat olan Anderson Talisca da tahmin edilenden daha önce sahalara dönebilecek. Yürüyüşlere başlayan Brezilyalı futbolcunun 1.5 ay sonra takımla antrenmanlara başlaması, devre arasında topla çalışması planlanıyor.