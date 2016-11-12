Kartal’ın gözdesi Badstuber

Sezon başında yapamadığı stoper takviyesini devre arasında gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş yönetimi kolları sıvadı... Siyah-Beyazlılar'ın Bayern Münih'in kadrosunda yer alan Holger Badstuber'i listenin en tepesine aldığı ifade ediliyor.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR Alman savunmacı, sol stoper isteyen teknik direktör Şenol Güneş'in de çok beğendiği bir isim... 27 yaşındakiBadstuber'in sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Beşiktaş yönetimi bu transfere sıcak bakıyor. Bundesliga temsilcisi de bu sezon sadece 2 maçta görev yapan Holger Badstuber'in sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.