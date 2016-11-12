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Kartal’ın gözdesi Badstuber

Siyah-Beyazlılar, Bayern’in kadrosunda yer alan tecrübeli futbolcuyu listenin başına aldı

Kartal’ın gözdesi Badstuber
Sezon başında yapamadığı stoper takviyesini devre arasında gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş yönetimi kolları sıvadı... Siyah-Beyazlılar'ın Bayern Münih'in kadrosunda yer alan Holger Badstuber'i listenin en tepesine aldığı ifade ediliyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Alman savunmacı, sol stoper isteyen teknik direktör Şenol Güneş'in de çok beğendiği bir isim... 27 yaşındaki Badstuber'in sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Beşiktaş yönetimi bu transfere sıcak bakıyor. Bundesliga temsilcisi de bu sezon sadece 2 maçta görev yapan Holger Badstuber'in sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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