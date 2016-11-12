Millilerimiz galibiyetle tanıştı

A Milli Futbol Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 4'üncü maçında Kosova ile karşı karşıya geldi.

Antalya Stadı'nda oynanan ve Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar'ın yönettiği karşılaşmada sahadan 2-0 galip ayrılan Millilerimiz gruptaki ilk galibiyetini almış oldu.

I Grubu'nda puanını 5'e yükselten Fatih Terim'in öğrencileri 3. sıraya yükseldi.

ANTALYA'DA DİREKLER SALLANDI

19. dakikada Mehmet Topal direği geçemedi. Hakan Çalhanoğlu serbest vuruştan ceza sahasına gönderdi, Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

BURAK YILMAZ GOLLE DÖNDÜ

Katı defans yapan Kosova karşısında kilidi açan gol 51'inci dakikada geldi. Oyuna sonradan giren Yunus Mallı'nın sürüklediği akında Burak Yılmaz ceza sahasında iyi kontrolün ardından yerden vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı: 1-0. Burak Yılmaz, Milli forma altında son 11 maçında 7'inci kez gol sevinci yaşadı.

VOLKAN'LA 'ŞEN'LENDİK

Millilerimizi rahatlatan gol 55'inci dakikada Volkan Şen'den geldi. Bu golde de Burak Yılmaz'ın payı büyük. Burak Yılmaz'ın kale önünde aşırtma vuruşu direkten döndü. Volkan Şen önünde kalan topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı.

76. dakikada oyuna giren Cengiz Ünder, ilk kez A milli takım formasını giydi. Medipol Başakşehir forması giyen Cengiz, Volkan Şen'in yerine oyuna dahil oldu.

143 GÜN SONRA MİLLİ FORMAYA KAVUŞTULAR

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kosova ile oynanan karşılaşmada, milli takımın ilk 11'inde uzun bir aradan sonra yeniden Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Gökhan Gönül'e yer verdi.



2016 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 3'ü resmi, biri hazırlık olmak üzere 4 maçta aday kadroya alınmayan 4 futbolcu, 143 gün sonra kırmızı-beyazlı formayı yeniden giydi.



Bu oyuncular, son olarak Türkiye'nin, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 21 Haziran'da Çek Cumhuriyeti ile oynadığı ve 2-0 kazandığı son grup maçında görev almıştı.

KAPTANLIK VE 10 NUMARALI FORMA ARDA TURAN'IN

A Milli Futbol Takımı'nda, Kosova karşısında sahaya kaptan olarak Arda Turan çıktı. Ay-yıldızlı takımın son 4 maçında kadroya alınmayan Arda'nın yerine Mehmet Topal kaptanlık pazubandını takmıştı.



Arda Turan, 10 numaralı formasını da Hakan Çalhanoğlu'dan geri aldı. Hakan ise sahaya 5 numaralı forma ile çıktı.

ARDA TURAN EN ÇOK MİLLİ OLAN 4. FUTBOLCU

Fatih Terim tarafından 4 maç aradan sonra yeniden kadroya davet edilen Arda Turan, Kosova maçı ile ay-yıldızlı formayı 95. kez giydi ve Tugay Kerimoğlu'nu geride bıraktı.



Arda, 120 kezle Rüştü Reçber'in ilk sırada bulunduğu ay-yıldızlı formayla en çok maça çıkan oyucular listesinde dördüncü sıraya yükseldi.

TERİM'DEN 7 DEĞİŞİKLİK

Fatih Terim, İzlanda'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ilk 11'inden 7 değişiklikle Kosova karşısında A Milli Takım'ı sahaya sürdü.

Terim, aday kadroda bulunan Şener Özbayraklı ve Kaan Ayhan'a ilk 11'de yer vermedi. Cezalı Emre Mor, sakatlıkları bulunan Ömer Toprak, Ozan Tufan ve Caner Erkin ile kadroya çağrılmayan Yasin Öztekin de bu maçta görev alamadı. Bu futbolcuların yerine Kosova maçında Arda Turan, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Hasan Ali Kaldırım ve Ahmet Çalık ilk 11'de sahaya çıktı.

Karşılaşmada kaleyi Volkan Babacan'a emanet eden Terim, savunmayı Gökhan Gönül, Ahmet Çalık, Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Savunmanın önünde Selçuk İnan ve Oğuzhan Özyakup'un forma giydiği milli takımda, sağ kanatta Volkan Şen, solda Arda Turan ve ortada da Hakan Çalhanoğlu görev yaptı. Ay-yıldızlı takımın forvetinde ise Burak Yılmaz görev aldı.



A Milli Takım'ın yedek kulübesinde ise Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Yalçın Ayhan, Tolga Ciğerci, Cengiz Ünder, Yunus Mallı, Emre Çolak, Kaan Ayhan, Cenk Tosun, Mehmet Batdal ile kaleciler Muammer Yıldırım ve Harun Tekin bulundu.



TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Antalya Stadı'nda oynanan ilk resmi maçta, satışa çıkarılan 33 bin bilet günler öncesinden tükenirken, tribünler tamamen doldu.

Maç öncesi Türk taraftarların yer aldığı tüm koltuklara Türk bayrakları konuldu.



Tribünlerde gerçekleştirilen koreografide, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gece gerçekleştirilen bir etkinliğin fotoğrafı yer alırken, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazısı bulundu.



Saha kenarındaki reklam panolarında ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin isimleri tek tek geçti.

Milli oyuncular ısınmaya çıktığı zaman taraftarlar, Arda Turan lehine tezahüratlarda bulundu. Kosovalı taraftarlar da kendileri için ayrılan 500 kişilik yeri büyük ölçüde doldurdu.

KOSOVA'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Kosova Teknik Direktörü Albert Bunjaki de son oynadıkları Ukrayna maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Konuk takımda, Leart Pagarada'nın yanı sıra Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor forması giyen Alban Meha yedekler arasında yer aldı. Cezalı Hekuran Kryeziu da bu maçta forma giyemedi. Teknik direktör Bunjaki, bu 3 oyuncunun yerine Zeneli, Kololli ve Alushi'ye ilk 11'de yer verdi.

Süper Lig'de Gençlerbirliği kadrosunda yer alan Vedat Muric ile Kasımpaşa'da oynayan Herolind Shala ilk 11'de sahaya çıktı.

ANTALYA STADI'NDA İLK RESMİ MAÇ

Türkiye-Kosova müsabakası, A Milli Takım'ın Antalya Stadı'ndaki ilk resmi maçı oldu.



Antalya Stadı'nda daha önce 24 Mart'ta İsveç'i, 29 Mayıs'ta Karadağ'ı, 31 Ağustos'ta da Rusya'yı özel maçlarda ağırlayan Türk Milli Takımı, ilk kez resmi bir müsabakada rakip takımı konuk etti.