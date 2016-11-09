RVP’nin forma verdiği çocuk ortaya çıktı

Van Persie, Akhisar maçında gözünden yaralanınca götürüldüğü Manisa Devlet Hastanesi'nde, formasını Fenerbahçe taraftarı bir gence armağan etmişti. Söz konusu taraftar dün ortaya çıktı. Ömer Eşmekaya, "O taraftar benim ve 8 yaşında değilim" diye tweet attı