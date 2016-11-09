Bitnel’e 60 gün ceza

Profesyonel Futbol DisiplinKurulu, geçtiğimiz sezon oynananGalatasaray-Trabzonspor maçındaTrabzonspor'dan 4 oyuncuya kırmızıkart gösteren Deniz Ateş Bitnel'e,yaptığı açıklamalar nedeniyle 60 günhak mahrumiyeti cezası verdi. Bitnel,"Bana ve Trabzonspor'a çok büyükoyunlar oynanıyor. O maçta yardımcıhakemlerim talimat aldı. Beni günahkeçisi yaptılar. Federasyon bana sahipçıkmadı. Son dayanağım Trabzonspor"şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığınıbildirmişti. Bitnel, TFF'ye yolladığısavunmasında, "Haberi yazan kişiile dost ortamında görüştük. Ancak haberdekisözler bana ait değil. Tamamınayakını çarpıtılmış" demişti. PFDK'nınaldığı karar, "O zaman Bitnel'in yaptığıaçıklamalar doğru muydu?" sorusunuakıllara getirdi.
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