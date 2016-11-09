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Bitnel’e 60 gün ceza

Alınan karar, “O zaman ’in açıklamaları doğru muydu?” sorusunu akıllara getirdi.

Bitnel’e 60 gün ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında Trabzonspor'dan 4 oyuncuya kırmızı kart gösteren Deniz Ateş Bitnel'e, yaptığı açıklamalar nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Bitnel, "Bana ve Trabzonspor'a çok büyük oyunlar oynanıyor. O maçta yardımcı hakemlerim talimat aldı. Beni günah keçisi yaptılar. Federasyon bana sahip çıkmadı. Son dayanağım Trabzonspor" şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bildirmişti. Bitnel, TFF'ye yolladığı savunmasında, "Haberi yazan kişi ile dost ortamında görüştük. Ancak haberdeki sözler bana ait değil. Tamamına yakını çarpıtılmış" demişti. PFDK'nın aldığı karar, "O zaman Bitnel'in yaptığı açıklamalar doğru muydu?" sorusunu akıllara getirdi.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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