Aslan’ı Sabri ile avladı

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Medipal Başakşehir'in başarısı herkesin dilinde... Bu başarının en önemli mimarı olan teknik direktör Abdullah Avcı katıldığı bir TV programında Galatasaray'ı nasıl devirdiğini anlattı. Tecrübeli hoca, "Galatasaray sol tarafından hücum ediyor. Buradan başlattıkları atakların %54'ünü sonuçlandırdıklarını biliyorduk. Burayı kapatarak Bruma'nın, dolayısıyla Eren'in ve derinde de Sneijder ve Carole'ün etkinliğini azaltmayı amaçladık ve oyuncularım planımı sağlıklı bir şekilde uyguladı. Oyuncu odaklı baskı yapmadık. Amacımız Sneijder topu ayağına aldığında ya da Bruma solda topla buluştuğunda çıkan pas opsiyonlarını devir halinde pas yaparak kapatmayı amaçladık" ifadesini kullandı.



G.SARAY'I SAHANIN ÇEYREĞİNE SIKIŞTIRDIK

Abdullah Avcı, sunucu Nebil Evren'in 'Maç başına 45 kez topla buluşan Sabri sizin maçta 59 kez topla buluşmuş' sözleri üzerine "Sabri'nin en çok pas aldığı maçı oynaması normal. Zaten amacımız topun Sabri'de kalması ve onun da Semih'le paslarının çoğalmasıydı. Galatasaray'ı sahanın çeyreğine sıkıştırıp orada baskı yapmak istedik" diye konuştu. Abdullah Avcı'nın Sabri hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu.