Savulun Fener geliyor

LİGDE son 3 maçını kazanan, Kadıköy'de Manchester'ı yıkan Fenerbahçe kara bulutları da dağıttı... Futbol otoriteleri Fenerbahçe'nin iyi bir hava yakaladığını, Sarı-Lacivertli takımın ilerleyen haftalarda şampiyonluk yarışına da ortak olacağını söylediler. Dick Advocaat'ın artık Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi tanıdığını vurgulayan otoriteler, "Fener'in ayak sesleri zirveyi inletiyor" dediler. İşte o görüşler:



RIDVAN DİLMEN: ADVOCAAT TAKIMI TANIDI. FENER TOPARLANDI

Tabelaya bakalım. F.Bahçe 3 gol attı. Üst üste ligde 3 galibiyet aldı. Şimdi sırada Galatasaray maçı var. Kadıköy'de galip gelirse rakibini geçecek. Artık taraftarlar da 4 hafta önceki havasında değil. Çünkü takım toparlandı. Advocaat "Takımı yeni tanıdım" dedi. Fener'de son 3 maçta hücum hattında hep bir değişim gördük. Hoca rakibe göre oyun kuruyor. Bu da Türkiye'yi yavaş yavaş tanıdığını gösteriyor.



İLKER YAĞCIOĞLU: KADRO KALİTESİYLE YARIŞA ORTAK OLDU

Fenerbahçe beklenen seviyeye gelmeye başladı. Advocaat takımı iyice tanıdı. Oyuncuların fiziksel olarak daha iyi seviyeye gelmesiyle hocanın forma adaletini doğru yapmasıyla Fenerbahçe yükselişe geçti. Bir sonraki hafta derbide G.Saray ile aradaki puan farkı kapanacaktır. Dolayısıyla önünde Beşiktaş ve Başakşehir kalacak. Uzun maratonda bu kadro kalitesiyle Fener son haftaya kadar yarışta olacak.



AHMET ÇAKAR: TAKIM SAVUNMASINI EN İYİ YAPAN TAKIM

Fenerbahçe art arda çok önemli 4 maçı kazandı. Üstelik bu maçlardan her hangi birinde takılsaydı hem puan olarak hem de huzur olarak sıkıntıya düşecekti. Ama aldığı galibiyetlerle yükselişini sürdürdü. Fenerbahçe takım savunmasını Türkiye'de en iyi yapan takım. Bu da şampiyonluk yarışında çok önemli bir durum. Sonuçta lig yarışında artık Fenerbahçe de var.



OKTAY DERELİOĞLU: GALATASARAY'I DA YENERSE ORTALIK KARIŞIR

Arada puan farkı olsa da Fenerbahçe kadro kalitesiyle elindeki yıldızlarla her zaman lig yarışında olacak bir takım. Manchester United dahil son 4 maçını kazandı. Hem moral buldu. Hem de zirve yarışına yeniden ortak oldu. Eğer Galatasaray'ı Kadıköy'de yenerse zirvedeki çıkışı devam edecek. Fenerbahçe'nin ligin son haftasına kadar yarışın içinde olacağını düşünüyorum.



